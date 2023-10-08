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08.10.2023 18:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Жилой дом, 1165 Calle San Rafael, Гавана, Куба. Построен между 1934 и 1937 годами по проекту архитектора Эмилио Акузе.
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Дом, архитектура, Гавана, Куба

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