ещё! выкл. сиськи
08.10.2023 19:35 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Лицо кота, которого спасли из горящего дома в Мичигане.
852x1203, 139 Kb / Кот, пожар, США

Кот, пожар, США

комментарии
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Polina | 08.10.2023 20:13
ооох, батенька! как же ему досталось. вот зачем животное так перекармливать, до свиноподобного состояния? ведь ему тяжело было даже в окошко прыгнуть (там зеленые деревья, лето значит и это США, тропический климат, зачит окна хотя бы сверху приоткрытые, есть. кот мог бы без особых проблем шмыгнуть из двух-трех (максимум) этажного дома в окошко, как-нить слезть, может по деревьям. а тут он без спасателей не обошелся. жирные собаки и кошки
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