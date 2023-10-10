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10.10.2023 05:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Часовня Святого Креста — римско-католическая часовня, построенная в красных скалах над городом Седона; одно из семи рукотворных чудес штата Аризона, объект паломничества. Относится к приходу святого Иоанна Вианнея епархии Финикса.
1843x1037, 566 Kb / Часовня Святого Креста, chapel of the holy cross, часовня, крест, церковь, США, горы, скалы, Аризона

Часовня Святого Креста, chapel of the holy cross, часовня, крест, церковь, США, горы, скалы, Аризона

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