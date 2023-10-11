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11.10.2023 04:58 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Полный круг радуги был запечатлен над пляжем Коттесло недалеко от Перта, Австралия, в 2013 году Колином Леонхардтом из Birdseye View.
1080x1322, 76 Kb / Радуга, круг, небо, облака, Австралия, пляж

Радуга, круг, небо, облака, Австралия, пляж

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