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12.10.2023 04:27 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Кокосовые острова или Килинг (англ. Cocos (Keeling) Islands) — группа из 27 мелких коралловых островов, расположенных в Индийском океане. Является Внешней территорией Австралии под наименованием Территория Кокосовых островов (Килинг) (англ. Territory of the Cocos (Keeling) Islands). Площадь — 14 км'2. Население — 544 чел. (2016 год), около 80 % из них малайцы (кокосовые малайцы), остальные 20 % — потомственные кокосовые европейцы. Административный центр — Уэст-Айленд находится на Западном острове (West Island). Официальный язык — английский. 75 % населения исповедуют ислам. Они прославились огромными пальмовыми лесами.
736x920, 181 Kb / Остров, Австралия, Кокосовые острова, пальма

Остров, Австралия, Кокосовые острова, пальма

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