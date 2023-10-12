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12.10.2023 04:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ледниковый экспресс — поезд, соединяющий железнодорожные вокзалы двух крупных горных курортов: Санкт-Морица и Церматта в швейцарских Альпах. Поезд эксплуатируется совместно Железной дорогой Маттерхорн-Готтард и Ретийской железной дорогой.
Время в пути: 7,5 часа
1750x1186, 631 Kb / Поезд, мост, Альпы, Швейцария, Ледниковый экспресс, экспресс

Поезд, мост, Альпы, Швейцария, Ледниковый экспресс, экспресс

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