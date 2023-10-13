ещё! выкл. сиськи
13.10.2023 05:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Санторини (официальное название – Тира) – один из принадлежащих Греции Кикладских островов в Эгейском море. Холмистый ландшафт острова сформировался в результате сильнейшего извержения вулкана в XVI веке до н. э. Фира и Ия, два главных города Санторини, известны своими белоснежными домами кубической формы, возведенными на скалах над подводной кальдерой. Из них открывается чудесный вид на море, небольшие острова на западе и пляжи с черной, красной и белой галькой вулканического происхождения.
2048x3072, 566 Kb / Греция, Тира, Санторини, остров, море, Thera, Greece

Греция, Тира, Санторини, остров, море, Thera, Greece

комментарии
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Polina | 13.10.2023 06:33
хочу туда сильно! надеюсь, в будущем будет такая возможность..
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