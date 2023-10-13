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13.10.2023 11:14 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Самая высокогорная гостиница СССР "Приют одиннадцати".
Место, где расположен Приют одиннадцати, получило это название в 1909 году. В 1909 году одна из групп экскурсантов Кавказского горного общества (КГО), основанного в Пятигорске Р. Р. Лейцингером, в составе 11 человек, совершая плановый поход на Эльбрус, установила временный лагерь в районе скальной гряды, где впоследствии будет возведено здание «Приюта 11-ти». Группа имела небольшой запас краски для того, чтобы сделать памятную надпись на вершине Эльбруса — этой краской они написали «Приют 11» на камнях, где находился их лагерь. Через 20 лет, летом 1929 года, известный советский альпинист В. А. Раковский построил на этих скалах деревянную, обитую железом хижину, и перенёс на неё надпись. «Приют 11» Раковского был довольно просторным зданием, способным вместить 40 человек.
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