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14.10.2023 15:41 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Башня Сен-Жак (фр. Tour Saint-Jacques) — отдельно стоящая башня в стиле поздней готики (или «пламенеющей») в одноимённом сквере Парижа, бывшая колокольня церкви Сен-Жак-ла-Бушери. Высота колокольни — 52 метра.
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Башня, Франция, Сен-Жак, колокольня

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