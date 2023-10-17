ещё! выкл. сиськи
17.10.2023 19:41 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Замок Инверари, Шотландия
1080x1350, 261 Kb / Замок, Шотландия, Инверари

Замок, Шотландия, Инверари

комментарии
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Polina | 17.10.2023 23:01
ммм! вот бы по тем лесам побродить ). затем уйти в замок, чтобы поужинать и после, развалиться у камина с бокалом вина и сыром, на шкуре. походить в темноте по комнатам и коридорам, с керосиновой лампой. позависать у окна, а к утру отсыпаться в башнях..
болт | 18.10.2023 16:14
Polina (23:01), у вас в окрестностях нет лесов? И вина с сыром не достать? Выключи свет дома и ходи себе с керосиновой лампой. Если лампы нет, можно со свечкой.
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