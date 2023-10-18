ещё! выкл. сиськи
18.10.2023 10:14 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Не так страшен Ницше, как тот, кто его прочитал.
комментарии
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Polina | 18.10.2023 10:30
после него сразу же читаешь Достоевского и баланс восприятия жизни восстанавливается ))
MAD | 18.10.2023 10:50
Вот дала бы ему Лу Саломе и было бы легче. Но нет, и свет его "просто дружбы" до сих пор влечёт всех неудачливых "друзей"
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