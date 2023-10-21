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21.10.2023 17:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
USS Constitution («Конститьюшн», «Конституция»), Old Ironsides («Железнобокий старина») — старейший парусный корабль в мире из находящихся на плаву. Всё ещё числится в боевом составе американского флота.
21 октября 1797 года в гавани Бостона спущен на воду военный корабль США «Конституция». 44-пушечный фрегат, известный как «Олд Айронсайдс», ни разу не потерпел поражения в 42 боях.
Старейший в мире военный корабль (224 г) , находящийся в строю, и единственный действующий военный корабль США, потопивший вражеское судно.
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