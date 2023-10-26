ещё! выкл. сиськи
26.10.2023 15:58 | прочее от Stierlitz | комментарии: 0  ↓ 
Путешествия. Австрийские Альпы.
Крыша покрыта деревянной черепицей. Чтобы её не сдуло ветром, она традиционно утяжеляется камнями.
1800x1200, 535 Kb / Австрия, дорога, крыша, камни, горы, лес

Австрия, дорога, крыша, камни, горы, лес

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