ещё! выкл. сиськи
26.10.2023 16:04 | прочее от Stierlitz | комментарии: 3  ↓ 
Путешествия. Австрийские Альпы.
1900x1267, 632 Kb / Австрия, альпийские луга, коровы, ошейник, трава, спят

Австрия, альпийские луга, коровы, ошейник, трава, спят

комментарии
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kikOS | 26.10.2023 21:31
Ты там случайно нашу Полину нк встречал?
Stierlitz | 26.10.2023 22:47
Нет, она наверное на другой горе была.
Polina | 27.10.2023 00:47
kikOS (21:31), я только козух пасу, вы мне тут коров на мою голову не приплетайте! )
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