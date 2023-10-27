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27.10.2023 06:02 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1920x1080, 515 Kb / Италия, пейзаж, поле, дом, горы

Италия, пейзаж, поле, дом, горы

комментарии
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болт | 27.10.2023 11:32
был я в этой Италии, сапог сапогом...
Polina | 27.10.2023 11:57
болт (11:32), и что, даже мяты нет? )
Agasfer | 27.10.2023 14:52
Polina (11:57), ну какая у них там мята?
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