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27.10.2023 19:36 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

536x604, 67 Kb / Собеседование, институт

Собеседование, институт

комментарии
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Moveton | 27.10.2023 23:27
Редкая контора. Обычно нужны с дипломом о высшем образовании. В частности, как доказательство, что обучаем и усидчив. А само образование действительно в реальной работе мало используется.
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