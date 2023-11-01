ещё! выкл. сиськи
01.11.2023 13:21 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1280x1919, 321 Kb / Мотоцикл, мотор, двигатель, труба

Мотоцикл, мотор, двигатель, труба

комментарии
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akel | 01.11.2023 13:56
штанину не засосёт в карбюратор?
Agasfer | 01.11.2023 15:11
akel (13:56), вот я тоже подумал. Ни фильтра, ничего. Странно. Воронка для забора воздуха, карбюратор и цилиндр! Даже на старом-престаром мини-мокике фильтр был. На 2тактном V-50.
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