ещё! выкл. сиськи
02.11.2023 17:29 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Сержант полиции Гамбурга Эрнст Мюллер и его собака несут караульную службу, Германия, 1955 год.
900x888, 170 Kb / Полиция, собака, велосипед, Германия, ч/б, трамвай, грузовик, прицеп, фуражка

Полиция, собака, велосипед, Германия, ч/б, трамвай, грузовик, прицеп, фуражка

комментарии
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Moveton | 02.11.2023 19:27
Что-то у этого велосипеда в районе кареточного узла такое наворочено, что на мопедный отличительный признак смахивает.
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