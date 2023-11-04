ещё! выкл. сиськи
04.11.2023 11:00 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Соседи реально
БЕСЯТ...
Не сверлят,
не слушают музыку,
не бухают, не шумят.
Такое впечатление,
что сидят
и подслушивают.
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