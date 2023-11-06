ещё! выкл. сиськи
06.11.2023 10:02 | тексты от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
Судья: — Вы клянётeсь гoвoрить тoлькo прaвду и ничeгo крoмe прaвды?
Я: — Нeт.
Судья: — Нeт?
Я: — Нeт.
Судья (шeпчeт сeкрeтaршe): — A чтo дeлaть дaльшe?
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supershmel | 06.11.2023 11:39
пидора ответ
gresyr | 06.11.2023 12:35
УК РФ Статья 308. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких родственников.
Agasfer | 06.11.2023 12:43
gresyr (12:35), да, примечание - Статья 51 Конституции РФ.
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