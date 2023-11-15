15.11.2023 05:17 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2 ↓ от Майкл Джексон (1958-2009) и Бенни Хилл (1924-1992), 1992 год



После закрытия шоу актёр запил, стал неумерен в еде, у него появилась одышка и проблемы с сердцем. 24 февраля 1992 он попал в больницу в результате инфаркта. Врачи советовали ему сесть на диету и сделать операцию на сердце, но он отказался. За два месяца до смерти его в больнице навестил Майкл Джексон, как уверял сам певец — он приехал только для того, чтобы сказать Хиллу о том, что он считает его комиком № 1 во всём мире.

Майкл Джексон, Бенни Хилл, часы, рубаха, пальто, шляпа

