ещё! выкл. сиськи
15.11.2023 15:09 | тексты от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Тот же дом, та же машина и тот же парень, разница всего в 55 лет. Первая фотография сделана в июне 1968 года, машине было два дня. Второе фото сделано в августе 2023 года.
2048x2048, 637 Kb / автомобиль, классика, ретро, 55

автомобиль, классика, ретро, 55

комментарии
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312kbps | 15.11.2023 15:11
Винторез: кому ты так нагадил, что тебе на каждом посту по минусу поставили ?)
Vintorezz | 15.11.2023 15:13
312kbps (15:11), надоел уже наверное я..
keke | 15.11.2023 16:27
Vintorezz (15:13), на блоге это периодически случается - кто-то невзлюбил и ставит минусы везде :D
просто не обращай внимания - годный контент, едем дальше!
WWWolfy | 15.11.2023 18:11
Ну хоть резину переобул.
keke | 15.11.2023 19:18
WWWolfy (18:11), кроме резины еще кой чего доработал
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