16.11.2023 21:16 | тексты от Moveton | комментарии: 0 ↓ от

Я уже не говорю об достаточно широко использовавшейся всего-то 80..100 лет назад фразе "дрочить дитя по головке".

Изначально сей корень имеет значение "много", "баловать", "холить".

Так что имя Дрочеслав совсем недавно никого бы не удивило, и было бы воспринято со значением "везунчик" или "баловень судьбы", что оно, собственно, и означает.



https://habr.com/ru/news/774138/comments/#comment_26166196

Прочие каменты там тоже годные. Например: Есть такое русское слово "вздроч", которое вместе со своим синонимом "всклень" означает "доверху".Я уже не говорю об достаточно широко использовавшейся всего-то 80..100 лет назад фразе "дрочить дитя по головке".Изначально сей корень имеет значение "много", "баловать", "холить".Так что имя Дрочеслав совсем недавно никого бы не удивило, и было бы воспринято со значением "везунчик" или "баловень судьбы", что оно, собственно, и означает.Прочие каменты там тоже годные. Например:

Дрочеслав, Доброгей, Пердолика, всклень

