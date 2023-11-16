ещё! выкл. сиськи
16.11.2023 21:16 | тексты от Moveton | комментарии: 0  ↓ 
Есть такое русское слово "вздроч", которое вместе со своим синонимом "всклень" означает "доверху".
Я уже не говорю об достаточно широко использовавшейся всего-то 80..100 лет назад фразе "дрочить дитя по головке".
Изначально сей корень имеет значение "много", "баловать", "холить".
Так что имя Дрочеслав совсем недавно никого бы не удивило, и было бы воспринято со значением "везунчик" или "баловень судьбы", что оно, собственно, и означает.

https://habr.com/ru/news/774138/comments/#comment_26166196
Прочие каменты там тоже годные. Например:

Дрочеслав, Доброгей, Пердолика, всклень

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