ещё! выкл. сиськи
18.11.2023 18:47 | ссылки от nick7rus | комментарии: 0  ↓ 
«Алабуга» распланировала колонизацию спутников Юпитера
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал перспективный 25-летний план развития по включению 4 спутников Юпитера в особую экономическую зону «Алабуга». Совокупный экономический эффект, согласно презентации, предполагает 491 трлн руб. инвестиций, налоговые поступления – 625 трлн руб. и 40 млн рабочих мест.

Подробнее на РБК:
https://rt.rbc.ru/tatarstan/fr ... enews/651a72e29a794731e8b66083


p.s. про Альфу Центавра забыли.... :(
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