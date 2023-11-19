ещё! выкл. сиськи
19.11.2023 19:02 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Москва, 1979
1280x959, 276 Kb / Очередь, Москва, СССР, газировка, вода, торговый автомат, вендинг, пиджак

Очередь, Москва, СССР, газировка, вода, торговый автомат, вендинг, пиджак

комментарии
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robokoteg | 19.11.2023 21:07
слизывать чужие микробы со стакана. Мм, романтика.
Moveton | 19.11.2023 21:42
robokoteg (21:07), так социализм же. Всё общее. И микробы тоже.
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