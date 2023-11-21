21.11.2023 17:04 | интересное от KIKOs | комментарии: 3 ↓ от Pink Floyd / Ummagumma

1969

Двойной четвёртый альбом Pink Floyd, выпущенный 7 ноября 1969 года лейблом EMI - Harvest в Соединенном Королевстве и на Capitol - Harvest - в США. Первая пластинка - это концертный альбом с обычным репертуаром Пинк Флойд того времени. Вторая пластинка - студийный альбом, состоящий из индивидуальных композиций каждого члена группы.



Существует предположение, будто Ummagumma означает "секс" на слэнге кембриджских студентов той эпохи. Его обычно употреблял один из друзей Пинк Флойдов, подрабатывавший у них роуди, Иэн "Эмо" Мур. Он обычно говаривал: "Ну я пошел домой немножко "поаммагаммить"." Сами пинк флойды утверждают, что Ummagumma -простая абракадабра и ничего не означает.

альбом, Pink Floyd

