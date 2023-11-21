ещё! выкл. сиськи
21.11.2023 17:04 | интересное от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
Pink Floyd / Ummagumma
1969
Двойной четвёртый альбом Pink Floyd, выпущенный 7 ноября 1969 года лейблом EMI - Harvest в Соединенном Королевстве и на Capitol - Harvest - в США. Первая пластинка - это концертный альбом с обычным репертуаром Пинк Флойд того времени. Вторая пластинка - студийный альбом, состоящий из индивидуальных композиций каждого члена группы.

Существует предположение, будто Ummagumma означает "секс" на слэнге кембриджских студентов той эпохи. Его обычно употреблял один из друзей Пинк Флойдов, подрабатывавший у них роуди, Иэн "Эмо" Мур. Он обычно говаривал: "Ну я пошел домой немножко "поаммагаммить"." Сами пинк флойды утверждают, что Ummagumma -простая абракадабра и ничего не означает.
1500x1500, 575 Kb / альбом, Pink Floyd

альбом, Pink Floyd

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 21.11.2023 18:14
ну это как Рамамба Хару Мамбуру, тоже народ всяко пытался придать значения, но в итоге сами исполнители сказали, что это просто абракадабра
gresyr | 21.11.2023 19:52
Polina (18:14), так они тебе и сказали.
Polina | 21.11.2023 19:57
gresyr (19:52), да, когда у них интервью было. у них как раз на сий счет была полемика
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 129159 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 175 / 264| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer