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21.11.2023 17:04 | интересное от KIKOs | комментарии: 3 ↓
Pink Floyd / Ummagumma
1969
Двойной четвёртый альбом Pink Floyd, выпущенный 7 ноября 1969 года лейблом EMI - Harvest в Соединенном Королевстве и на Capitol - Harvest - в США. Первая пластинка - это концертный альбом с обычным репертуаром Пинк Флойд того времени. Вторая пластинка - студийный альбом, состоящий из индивидуальных композиций каждого члена группы.
Существует предположение, будто Ummagumma означает "секс" на слэнге кембриджских студентов той эпохи. Его обычно употреблял один из друзей Пинк Флойдов, подрабатывавший у них роуди, Иэн "Эмо" Мур. Он обычно говаривал: "Ну я пошел домой немножко "поаммагаммить"." Сами пинк флойды утверждают, что Ummagumma -простая абракадабра и ничего не означает.
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