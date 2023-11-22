ещё! выкл. сиськи
22.11.2023 13:49 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
Сегодня узнал, что у слова "Al dente", есть русский аналог "впросырь".
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KIKOs | 22.11.2023 13:51
разрешаю Димасу добавить в оффтоп, а то человек старается сделать лучше, а получается как всегда.
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