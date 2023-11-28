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28.11.2023 12:18 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓
Скажи мне, многословный сомелье,
А в карте вин, – вина такого нет?
В котором вкус дождя и солнца свет,
Чуть детской радости, немного светлой грусти,
И юности прошедшей послевкусье…
Проникшись, сомелье ответил кротко:
Таких букетов нет,- возьмите водки …
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