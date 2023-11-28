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28.11.2023 17:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ил-62, Ту-134А и три Ту-134 восточногерманской авиакомпании Interflug. Берлин, аэропорт Шёнфельд. 80-е
1280x919, 209 Kb / Самолёт, Берлин, Ил-62, Ту-134, СССР, советская атлантида

Самолёт, Берлин, Ил-62, Ту-134, СССР, советская атлантида

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