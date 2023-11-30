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30.11.2023 07:13 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Киссинджер того...

Президент США Ричард Никсон и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер стоят на борту Air Force One во время полета в Китай 20 февраля 1972 года.
960x637, 92 Kb / Киссинджер, Никсон, самолет, президент

Киссинджер, Никсон, самолет, президент

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