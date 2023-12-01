ещё! выкл. сиськи
01.12.2023 07:27 | картинки от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

640x751, 117 Kb / nero burning rom, nero, CD, DVD, запись, прожиг, лазерный диск, Нерон, Рим

nero burning rom, nero, CD, DVD, запись, прожиг, лазерный диск, Нерон, Рим

комментарии
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GrekHek | 01.12.2023 08:13
так а зачем было тэги писать тогда?
GrekHek | 01.12.2023 08:14
пусть молодежь посидела бы подумала
Real McCoy | 01.12.2023 10:59
GrekHek (08:14), интересно, много ли тут таких? Почему-то кажется, что большинство таки поймёт без труда :)
Лелик | 01.12.2023 12:18
Не в собес, а в поликлинику
akel | 01.12.2023 12:55
Лелик (12:18), да идите вы нафиг! Молод я ещё. Даже о пенсии не думаю ещё.
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