ещё! выкл. сиськи
04.12.2023 19:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
"Летающий автомобиль" вертолёт Ка-18 принадлежащий ОКБ Камова (ОКБ-4) во время демонстрационных рекламных полетов на Шаболовке. Конец 1950-х г.

Ка-18 представлял собой гражданский вариант вертолёта Ка-15 с увеличенным фюзеляжем. Экипаж состоял из одного лётчика. На борту могли разместиться три пассажира. Впервые вертолёт Ка-18 поднялся в небо в октябре 1956 года. В 1958 году вертолёт был продемонстрирован на Всемирной выставке в Брюсселе, где машина получила золотую медаль.
1024x805, 284 Kb / вертолет, Ка-18, Ка-15, СССР

вертолет, Ка-18, Ка-15, СССР

комментарии
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marriarty | 04.12.2023 21:32
Ка-25 прикольный. Такой летающий жук. Тоже соосник
marriarty | 04.12.2023 21:33
И ка-26 ещё гражданский. Вообще забавный
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