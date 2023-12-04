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04.12.2023 19:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
"Летающий автомобиль" вертолёт Ка-18 принадлежащий ОКБ Камова (ОКБ-4) во время демонстрационных рекламных полетов на Шаболовке. Конец 1950-х г.
Ка-18 представлял собой гражданский вариант вертолёта Ка-15 с увеличенным фюзеляжем. Экипаж состоял из одного лётчика. На борту могли разместиться три пассажира. Впервые вертолёт Ка-18 поднялся в небо в октябре 1956 года. В 1958 году вертолёт был продемонстрирован на Всемирной выставке в Брюсселе, где машина получила золотую медаль.
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