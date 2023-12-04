ещё! выкл. сиськи
04.12.2023 20:08 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1078x1345, 272 Kb / горы, скалы, обрыв, крепость, замок, башня, руины

горы, скалы, обрыв, крепость, замок, башня, руины

комментарии
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garry_stanis | 04.12.2023 20:50
Рокка-Калашио (итал. Castello di Rocca Calascio) — средневековый замок в деревне Рокка-Калашио[it], в коммуне Калашо, в провинции Л’Акуила, в регионе Абруцци, Италия. Крепость находится на высоте 1 464 метров над уровнем моря. По этому показателю она является самой высокогорной в Италии.
Shaitan | 04.12.2023 21:25
Смотря на такое всегда думаю: вот умели же раньше такое строить и жить в них. При том что рабочая сила и техника сильно ограничена. И все ради защиты. Кажется, в этом плане мир и изменился, но не в лучшую сторону - теперь думают, как бы камня на камне не оставить.
supershmel | 04.12.2023 21:51
Shaitan (21:25), поэтому хаты в ипотеку не успевают строить)) раньше такое строили усилиями как сейчас девятиэтажку. нахуй оно надо
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