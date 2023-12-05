ещё! выкл. сиськи
05.12.2023 02:18 | интересное от Shaitan | комментарии: 0  ↓ 
Как-то раз в студию Пикассо наведался агент гестапо, и указав на "Гернику" спросил художника: "это ваша работа ?", на что тот ответил - нет, ваша.
1513x658, 492 Kb / Герника, Пабло Пикассо, гестапо, притча

Герника, Пабло Пикассо, гестапо, притча

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 129330 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 152 / 258| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer