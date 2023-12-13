ещё! выкл. сиськи
13.12.2023 05:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Рабочий спичечной фабрики "Сибирь" пьет чай за прослушиванием радио. Томск,1928 г.
800x514, 102 Kb / Рабочий, радио, Томск, наушники, чай, СССР, ч/б, самовар, борода

Рабочий, радио, Томск, наушники, чай, СССР, ч/б, самовар, борода

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