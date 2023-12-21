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21.12.2023 05:42 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Каппадокия
Древняя Турция
Историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции, употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней. Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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