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23.12.2023 18:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Албанцы штурмуют сухогруз «Vlora», требуя везти их в соседнюю Италию, Албания, август 1991 года
1280x883, 213 Kb / Сухогруз, Vlora, порт, пристань, толпа, судно, корабль

Сухогруз, Vlora, порт, пристань, толпа, судно, корабль

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