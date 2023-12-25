ещё! выкл. сиськи
25.12.2023 20:32 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Крушение трансатлантического лайнера «Нормандия» около нью-йоркского пирса, февраль 1942 года.
1200x900, 197 Kb / ч/б, крушение, катастрофа, лайнер, Нормандия, порт, пристань, пирс, Нью-Йорк, США

ч/б, крушение, катастрофа, лайнер, Нормандия, порт, пристань, пирс, Нью-Йорк, США

комментарии
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DimaS | 25.12.2023 21:44
Прилёг отдохнуть.
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