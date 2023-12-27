ещё! выкл. сиськи
27.12.2023 15:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Самолёт «Ан-2» доставил рабочим совхоза «Джанагельды» новогодние ёлки, СССР, 1965 год.
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ч/б, самолёт, СССР, ёлка, новый год, ан-2, верблюд, конь, лошадь, верхом

комментарии
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312kbps | 27.12.2023 18:40
вот это мощь СССР !
пересмешник | 27.12.2023 20:03
312kbps (18:40), доставил же?
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