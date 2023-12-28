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28.12.2023 10:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Итальянский фотограф Валерио Минато смог сделать поистине впечатляющий кадр. Он запечатлел Луну, перекрываемую горой Монвизо с базиликой Суперга на фоне.

Кадр вышел настолько крутой, что NASA добавили его в свою премию Astronomy Picture of the Day.
1024x1280, 81 Kb / Луна, гора

Луна, гора

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