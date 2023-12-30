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30.12.2023 07:22 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Маяк Ла-Вьей — маяк в департаменте Финистер. Расположен в проливе Ра-де-Сен, издавна считающемся исключительно опасным для судоходства, на стоящей в море скале. Имеет форму прямоугольной башни, расширяющейся у основания; высота — 26,9 м. Строительство велось с 1882 по 1887 год.
1080x1350, 228 Kb / маяк, скала, море, Франция

маяк, скала, море, Франция

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