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01.01.2024 12:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5 ↓
Жириновский из–за ограды российского консульства кидается землей и камнями в еврейских студентов, которые обвинили его в антисемитизме, Страсбург, 11 апреля 1994 года.
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