ещё! выкл. сиськи
01.01.2024 12:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Жириновский из–за ограды российского консульства кидается землей и камнями в еврейских студентов, которые обвинили его в антисемитизме, Страсбург, 11 апреля 1994 года.
700x478, 56 Kb / Жириновский, забор, решетка, ограда, купка, плащ

Жириновский, забор, решетка, ограда, купка, плащ

комментарии
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supershmel | 01.01.2024 12:58
инфу кроме как в вк не увидел
https://sun9-16.userapi.com/im ... 3f0d5c4f51163fd&type=album
а тут говорят, то 1993 https://tn.fishki.net/26/uploa ... ef74cba2d82de0c85aedd77c48.jpg
джейсон стекхем короче
Polina | 01.01.2024 17:25
почему старческий маразм и признаки деменций так в моде из поколения в поколение величать и ставить нам всем в виде маятников? ужас какой!
supershmel | 01.01.2024 17:39
Polina (17:25), не надо шутить с маразмом.. здесь другие санитары, это не паблик ВК. Полина, твоих маятников тут порвут на части, 250 тысяч отборных шизов сходят на выборы они заполнят все бюллетени за один час
Polina | 01.01.2024 18:51
supershmel (17:39), ох блять...
supershmel | 01.01.2024 21:25
Polina (18:51), ты не видела обращение?
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