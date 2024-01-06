ещё! выкл. сиськи
06.01.2024 07:02 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Volvo TP-21 Sugga Military 4WD 1956
708x569, 170 Kb / автомобиль, классика, ретро, Volvo

автомобиль, классика, ретро, Volvo

комментарии
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garry_stanis | 06.01.2024 12:38
Мне тоже понравилась. Катался бы на такой, то говорят страшно прожорлива. Выпускалась как командная и радиообеспечения. Сзади две канистры с дизельным топливом крепились по бокам.
Vintorezz | 06.01.2024 14:53
garry_stanis (12:38), вот она с канистрами
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