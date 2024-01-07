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07.01.2024 14:57 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Французский изобретатель  Константини на своих моторизованных роликовых коньках, 1906 год.

Каждый конек был оснащен двигателем мощностью 1,5 л.с., аккумулятором, топливным баком и системой зажигания.

Коньки могли развивать скорость до 30 км/ч.
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ч/б, ролики

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