ещё! выкл. сиськи
08.01.2024 17:30 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 8  ↓ 
Лопаты, наверно хорошие))
https://www.cadeaux.ru/collection/lopaty-sneeboer
549x868, 96 Kb / Лопата

Лопата

комментарии
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Polina | 08.01.2024 17:56
яка хуйня-то! самая лучшая штыковая и для снега за тыщу))
Polina | 08.01.2024 17:56
поверьте моему опыту..
болт | 08.01.2024 18:17
и не дорого
болт | 08.01.2024 18:19
Polina (17:56), Самая лучшая для снега это с кривым черенком, спина не нагружается.
Жаль тут картинки нельзя.
KIKOs | 08.01.2024 18:26
болт (18:19), ссылкой
Nick7rus | 08.01.2024 18:44
"особая рукоятка для дамских рук" должна, я думаю, иначе выглядеть...
312kbps | 08.01.2024 19:55
для дур лопата, которые поведуться на это !
болт | 08.01.2024 20:24
KIKOs (18:26), https://www.ozon.ru/product/lo ... %D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0
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