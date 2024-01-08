ещё! выкл. сиськи
08.01.2024 18:27 | интересное от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
«Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока. Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Еще полюбовавшись на луну, вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Луна ярко заливала Николая Ивановича. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустился на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой портфель он сжимал в руках".
931x1280, 226 Kb / Маргарита, окно, шторы

Маргарита, окно, шторы

комментарии
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болт | 08.01.2024 20:28
Булгаков, тот редкий случай, когда читаю не из-за сюжета, а из-за языка.
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