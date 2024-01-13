ещё! выкл. сиськи
13.01.2024 17:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1200x675, 103 Kb / Склад, пожар, дым, огонь, wildberries

Склад, пожар, дым, огонь, wildberries

комментарии
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Polina | 13.01.2024 18:26
пиздец! какой урон людям бедным
болт | 13.01.2024 18:43
Polina (18:26), Обещали возместить по страховке.
болт | 13.01.2024 19:08
Уже который раз горят склады этого маркетплейса, а склады другого какие-то огнеупорные.
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