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19.01.2024 15:06 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
"Зима", фото Юрия Лунькова. 1965 год
1200x837, 169 Kb / ч/б, зима, глаза, шуба, воротник, шаль, СССР, иней

ч/б, зима, глаза, шуба, воротник, шаль, СССР, иней

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Vintorezz | 19.01.2024 15:07
Однажды недавний выпускник Бауманки Юрий Луньков решил поснимать рельсы и железную дорогу. Слышит - идет кто-то сзади. Обернулся - девушка. Щелкнул пару раз.
С тех пор никто фото железной дороги Юрия не видел, а вот это фото было опубликовано в журнале "Советский Союз", признано лучшим фото года, выставлялось на многих зарубежных выставках и стало одним из символов СССР 60-х в мире.
А сам Юрий стал известнейшим советским фотожурналистом.
саныч | 19.01.2024 15:38
https://cs14.pikabu.ru/images/ ... 4-01_3/1705210959150816831.jpg
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