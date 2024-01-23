ещё! выкл. сиськи
23.01.2024 15:01 | интересное от DimaS | комментарии: 2  ↓ 
Гюдльфосс. Водопад в Исландии.
Водопад в Исландии, в регионе Сюдюрланд. Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау, в долине Хёйкадалюр, на юге Исландии. Объём воды, проходящей через Гюдльфосс, в среднем составляет 109 м3/сек и повышается летом до 130 м3/сек.
1304x864, 611 Kb / водопад, Исландия, Гюдльфосс

водопад, Исландия, Гюдльфосс

комментарии
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nifeus | 23.01.2024 17:33
отличная гэс выйдет
312kbps | 23.01.2024 18:56
а какая высота ?
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