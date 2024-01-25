ещё! выкл. сиськи
25.01.2024 05:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Юная жительница якутского поселка Беркакит, СССР, 1978 год
917x916, 150 Kb / СССР, снег, ведро, шорты, шапка, Якутия, футболка

СССР, снег, ведро, шорты, шапка, Якутия, футболка

комментарии
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kikOS | 25.01.2024 06:24
Бежит... а почему она бежит, потому что охренела от мороза.
Vintorezz | 25.01.2024 07:32
Валенки в таги!
mr.bsa | 25.01.2024 07:34
хорошо бежит
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